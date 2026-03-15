Super League: Επικίνδυνη έξοδος για ΑΕΚ - Κόντρα σε Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Κυριακή (15/03) η 25η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζουν τα ματς Ατρόμητος - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός.

Το κυρίως… μενού της 25ης στροφής του πρωταθλήματος της Super League θα παιχθεί την Κυριακή (15/03), αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στη «μάχη» της κορυφής, εκεί που πλέον ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτιά, μετά το 3-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και περιμένει τα αποτελέσματα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Η Ένωση έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι, αφού στις 19:30 θα παίξει κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη 4-0 επί της Τσέλιε για τους «16» του Conference League και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και στην Super League για να μπουν και πάλι σε θέση… οδηγού στην κούρσα του τίτλου. Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» αναζητούν τους βαθμούς που θα τους εδραιώσουν στην 8άδα και κατ’ επέκταση στα play offs 5-8.

Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 18:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά το 0-0 με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», τη στιγμή που το «συγκρότημα» του Νίκου Παπαδόπουλου βρίσκεται σε κρίση, έχει χάσει τη θέση στην 4άδα και αναζητά μια… αντίδραση.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου στις 21:00 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Παναιτωλικό. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την τεράστια νίκη 1-0 επί της Μπέτις για τους «16» του Europa League, η προσοχή είναι στραμμένη στην ρεβάνς της Ισπανίας, σε λίγες μέρες, ωστόσο, νωρίτερα, υπάρχει το ματς με τους Αγρινιώτες, όπου το «τριφύλλι» θέλει το «τρίποντο» για να συνεχίσει το σερί και να κρατήσει στο ζενίθ την ψυχολογία στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Η αυλαία της ημέρας θα ανοίξει στις 16:00 στη Νίκαια, όπου η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Βόλο. Η ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας θέλει να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία (1-1) της ΑΕΛ με τον Αστέρα AKTOR και να κάνει σημαντικό βήμα παραμονής, τη στιγμή που οι Θεσσαλοί χρειάζονται τους βαθμούς για να παραμείνουν σε τροχιά play offs 5-8.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

  • ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 (30', 70' Ελ Κααμπί, 92' Μουζακίτης)
  • Πανσερραϊκός - Άρης 0-0
  • ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1 (55' πέν. Σαγκάλ - 40' Μπαρτόλο)

Κυριακή 15 Μαρτίου

  • 16:00 Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ (Cosmote Sport 1HD)
  • 18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (Novasports Prime)
  • 19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ (Novasports 2HD)
  • 21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 57 -25 αγ.

2. ΑΕΚ 56

3. ΠΑΟΚ 54

4. Παναθηναϊκός 45

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29 -25 αγ.

8. Ατρόμητος 28

9. Βόλος ΝΠΣ 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ 22 -25 αγ.

13. Αστέρας AKTOR 17 -25 αγ.

14. Πανσερραϊκός 16 -25 αγ.

