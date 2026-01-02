Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026
Λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026
Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές σχολείων για την επιστροφή τους στα θρανία με την Πρωτοχρονιά να είναι προ των πυλών.
Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές χτύπησε για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σχολείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.
Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
