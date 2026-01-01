Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, επανέλαβε τη δέσμευση για την «επανένωση» της χώρας με την Ταϊβάν, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από το νησί. Όπως τόνισε, «η επανένωση της πατρίδας μας, μία τάση της εποχής, είναι ασταμάτητη», κατά την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη ομιλία του.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της δικής του επικράτειας και εδώ και χρόνια δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την προσάρτηση. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας και το ενδεχόμενο ο Σι να κρίνει ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια κίνηση.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, προσομοιώνοντας αποκλεισμό βασικών λιμένων και πλήρη περικύκλωση του νησιού από ναυτικές, αεροπορικές και ακτοφυλακικές δυνάμεις.

Στην άσκηση με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025» συμμετείχαν τουλάχιστον 200 στρατιωτικά αεροσκάφη, ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων 12 μηνών. Σύμφωνα με την Ταϊπέι, εκτοξεύθηκαν επίσης 27 πύραυλοι, αρκετοί από τους οποίους κατέπεσαν σε απόσταση μόλις 27 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού.

Παρ’ ότι οι ασκήσεις ολοκληρώθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Ταϊβάν παρέμεινε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Περίπου 25 πλοία του κινεζικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής εξακολουθούσαν να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ δύο αερόστατα επιτήρησης πετούσαν κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής.

Η τηλεοπτική μετάδοση της ομιλίας του Σι συνοδεύτηκε από εικόνες της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέλασης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η προσάρτηση της Ταϊβάν παραμένει κεντρικός πυλώνας του οράματος του Κινέζου προέδρου για τη διαμόρφωση μίας νέας παγκόσμιας τάξης.

Οι πρόσφατες κινεζικές ασκήσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου. «Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι οι αυτονομιστικές δραστηριότητες της “ανεξαρτησίας της Ταϊβάν” και η εξωτερική υποστήριξη αυτών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Λιν Τζιάν.

«Θα υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία της χώρας», απαντά η Ταϊβάν

Στο δικό του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ Τε, συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με την Ευρώπη της δεκαετίας του 1930 απέναντι στη ναζιστική Γερμανία, προειδοποιώντας για τις «ολοένα και πιο επεκτατικές φιλοδοξίες» της Κίνας.

China’s military provocations along the First Island Chain severely disrupt global maritime trade, air traffic & regional peace. #Taiwan continues to act responsibly, neither escalating tensions nor yielding to threats — we will steadfastly defend our freedom against coercion. pic.twitter.com/yHGhHivW0r — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) December 30, 2025

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία της χώρας και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάψουν να μπλοκάρουν το νομοσχέδιο για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

«Απέναντι στις ανησυχητικές στρατιωτικές φιλοδοξίες της Κίνας, η Ταϊβάν δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Ούτε για καθυστερήσεις, ούτε για εσωτερικές αντιπαραθέσεις», σημείωσε.