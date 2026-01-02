Άρτα: Αγωνία για τον 16χρονο κυνηγό που αυτοπυροβολήθηκε - έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος από την Φιλιππιάδα της Άρτας, που τραυματίστηκε στο κεφάλι από εκπυρσοκρότηση όπλου.

Ο ανήλικος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις .

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (1/1), όταν ο ανήλικος, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Η καραμπίνα με την οποία τραυματίστηκε το παιδί ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του, όμως με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος

