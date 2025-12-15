Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων κάλυψαν την λίμνη Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Χιλιάδες κορμοί δέντρων έχουν καλύψει την επιφάνεια της λίμνης Πουρναρίου στην Άρτα, το οποίο είναι αποτέλεσμα των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών του Νοεμβρίου. Η εικόνα αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος του μεταχρωματικού έλκους, που έχει αποδεκατίσει τα παραποτάμια δάση της περιοχής.

Η εικόνα της λίμνης Πουρναρίου λειτουργεί ως ισχυρό καμπανάκι για τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την προστασία και την αναγέννηση των παραποτάμιων δασών.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προστασία των παραποτάμιων δασών δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων.

Πηγή: Epiruspost.gr