Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων κάλυψαν την λίμνη Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Η εικόνα της λίμνης Πουρναρίου λειτουργεί ως ισχυρό καμπανάκι για τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την προστασία και την αναγέννηση των παραποτάμιων δασών.

Newsbomb

Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων κάλυψαν την λίμνη Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες κορμοί δέντρων έχουν καλύψει την επιφάνεια της λίμνης Πουρναρίου στην Άρτα, το οποίο είναι αποτέλεσμα των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών του Νοεμβρίου. Η εικόνα αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος του μεταχρωματικού έλκους, που έχει αποδεκατίσει τα παραποτάμια δάση της περιοχής.

Η εικόνα της λίμνης Πουρναρίου λειτουργεί ως ισχυρό καμπανάκι για τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την προστασία και την αναγέννηση των παραποτάμιων δασών.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προστασία των παραποτάμιων δασών δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων.

Πηγή: Epiruspost.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ζήτησε από το ChatGPT να του πει όλα τα ονόματα των ανθρώπων της Γης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Το Λούβρο θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα - Απεργούν οι εργαζόμενοι - «Το Μουσείο βρίσκεται σε κρίση»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι σειρές έκαναν το θαύμα τους -Τι έγινε με το Voice

12:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω» - Γιατί λέει «όχι» στη σκηνοθεσία

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέους Ρομά Αγίας Βαρβάρας: «Να αμβλύνουμε εκείνα που μας χωρίζουν»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Αλλάζει τους νόμους οπλοκατοχής μετά την τραγωδία στην παραλία Mπόνταϊ - Τι ίσχυε μετά τη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ το 1996

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Άντεξαν και έφυγαν με το «διπλό» οι Λέικερς - Πέρασαν από το Κλίβελαντ οι Χόρνετς - Highlights

11:53LIFESTYLE

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο και επιστρέφει στη σκηνή με συνεργασία – έκπληξη

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανησυχητικά αντίποινα - Πέταξαν γουρουνοκεφαλές σε μουσουλμανικούς τάφους

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αποκαθιστούμε άμεσα τις υποδομές στον Δήμο Βύρωνα» – Υπεγράφη σύμβαση για αναβάθμιση των χώρων άθλησης

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη - Υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας»

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων κάλυψαν την επιφάνεια της λίμνης Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις - Δείτε φωτογραφίες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Elite League και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Αθήνα διδάσκει τη Γερμανία πώς να ψηφιοποιήσει το Δημόσιο» – Ύμνοι στην ελληνική καινοτομία

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Το έθιμο με τους «ιπτάμενους» χορευτές που αναγνωρίστηκε από την UNESCO

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το «slop» η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster - Τι σημαίνει ο όρος που κατακλύζει το διαδίκτυο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Μποντάι οι Έλληνες της Αυστραλίας - Γιατί υποστηρίζουν πως «δεν ήταν, όμως, τόσο αναπάντεχο» - Ομόθυμη καταδίκη από τις ελληνικές κοινότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Μποντάι οι Έλληνες της Αυστραλίας - Γιατί υποστηρίζουν πως «δεν ήταν, όμως, τόσο αναπάντεχο» - Ομόθυμη καταδίκη από τις ελληνικές κοινότητες

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ