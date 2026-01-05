Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία 8 ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο και αναζητούν τα στοιχεία ενός ακόμη

Κατερίνα Ρίστα

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Πρόκειται για έναν 35χρονο και έναν 38χρονο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, τα δύο αδέλφια ενώπιων των αστυνομικών φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν αυτοί που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα.

«Δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Υπάρχει ντοκουμέντο που δείχνει τον φονιά», είπαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας από τους αδελφούς έχει δεχθεί τρεις μαχαιριές.

Σημειώνεται ότι τα δύο αδέλφια είναι μεταξύ των συνολικά εννέα ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου Κώστα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων (μεταξύ τους και τα δύο αδέλφια), ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Σημειώνεται ότι μέχρι αύριο θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης των εμπλεκομένων από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Aπό ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Οπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο «σκορ Γλασκώβης 4» (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 9 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

23:33LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος για το τροχαίο με εγκατάλειψη - Διασωληνωμένος ο πεζός

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Oι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν κομβικά σημεία την Πέμπτη και την Παρασκευή

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πως θα περάσουν την ημέρα των Φώτων οι κάτοικοι

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Ipsos: Μόλις το 33% των Αμερικανών επιδοκιμάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς

22:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 58χρονη έβαλε φωτιά στο σπίτι της και βανδάλισε σταθμευμένα αυτοκίνητα

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Δεν μπορείτε να μας μετατρέψετε σε Βενεζουέλα»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σύσκεψη στο μπλόκο της Θήβας– Σενάρια για κλείσιμο δρόμων από Ριτσώνα έως Αφίδνες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες - Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαδούρο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Χανιά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Το τρυφερό αντίο της Ελένης Μενεγάκη στον Παπαδάκη: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Συναγερμός σε όλη τη Θράκη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Κίνδυνοι, απαγορεύσεις και οδηγίες

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια - Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

23:33LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αντιδρά έντονα στον ρωσικό ισχυρισμό για απαγωγή του καγκελάριου Μερτς

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ