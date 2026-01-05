Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Πρόκειται για έναν 35χρονο και έναν 38χρονο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, τα δύο αδέλφια ενώπιων των αστυνομικών φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν αυτοί που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα.

«Δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Υπάρχει ντοκουμέντο που δείχνει τον φονιά», είπαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας από τους αδελφούς έχει δεχθεί τρεις μαχαιριές.

Σημειώνεται ότι τα δύο αδέλφια είναι μεταξύ των συνολικά εννέα ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου Κώστα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων (μεταξύ τους και τα δύο αδέλφια), ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Σημειώνεται ότι μέχρι αύριο θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης των εμπλεκομένων από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Aπό ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Οπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο «σκορ Γλασκώβης 4» (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Διαβάστε επίσης