Πάτρα: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που πέθανε ο 30χρονος

Ο 30χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας

Ελεύθεροι αφέθηκαν έπειτα από τη δίκη τους στο αυτόφωρο οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο 30χρονος, ύστερα από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, αφού αρχικά δεν είχαν παραδώσει το βίντεο από το καταγραφικό υλικό.

Ο ένας κρίθηκε αθώος ενώ στον έτερο άνδρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Aπό ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Οπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Επτά οι δράστες

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου. Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι “επτά” κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

