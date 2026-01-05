Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

Σε οκτώ προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο Αβαντάζ, στην Πάτρα και που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 31χρονου. Πρόκειται για πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο περιστατικό.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε νυχτερινό κατάστημα, όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ήρθαν σε αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και η λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 30χρονος Ρομά δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού καταστήματος όπου εκτυλίχθηκε το θανατηφόρο επεισόδιο.

Οι συλλήψεις συνδέονται με την καταστροφή του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, υλικό που θεωρείται κρίσιμο για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή τους φέρονται να δήλωσαν στις Αρχές ότι οι κάμερες δεν βρίσκονταν πλέον στο κατάστημα, υποστηρίζοντας πως είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security που είχε αναλάβει τη φύλαξη του χώρου.

Ωστόσο, ο τελευταίος διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς, καταθέτοντας ότι είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα στους ιδιοκτήτες του καταστήματος περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Αναζητούν τρία άτομα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, οι τρεις καταζητούμενοι -δύο αδέλφια και ένα ακόμη άτομο- είχαν παρουσία στο κατάστημα τη στιγμή της συμπλοκής και φέρονται να έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας. Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ώρες αργότερα, η ένταση μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο της πόλης. Όπως καταθέτουν μαρτυρίες, περίπου 50 άτομα, χωρισμένα σε δύο ομάδες, κινήθηκαν προς καφέ που φέρεται να συνδέεται με πρόσωπο της υπόθεσης και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, χρησιμοποιώντας ακόμη και σχάρες φρεατίων.

Την ώρα της επίθεσης στο κατάστημα βρισκόταν εργαζόμενη, η οποία κατάφερε να διαφύγει σε γειτονικό κτήριο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Το περιστατικό διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, προτού οι εμπλεκόμενοι τραπούν σε φυγή μέσα από τα γύρω στενά.