Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Πάτρα, υπό τον φόβο αντιποίνων, μετά τον άγριο ξυλοδαρμού 30χρονου, τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο, που κατέληξε στον θάνατό του. Ήδη η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 8 προσαγωγές υπόπτων.

Ο Κώστα, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε μπροστά στα μάτια συγγενών και φίλων του, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς μια βραδινή έξοδος μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες, για ασήμαντη αφορμή δύο παρέες πέρασαν από τη λογομαχία στη σύγκρουση με τον 30χρονο να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.

Οι φόβοι για αντίποινα έχουν ενισχύσει την αστυνομική παρουσία σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ υπήρξαν επιθέσεις σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του μοιραίου νυχτερινού κέντρου, που βρίσκεται στα Προσφυγικά της Πάτρας.