Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

Aπό ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Οπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που σημειώθηκε το επεισόδιο.

Οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία, οι δύο που έχουν συλληφθεί φέρεται να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.