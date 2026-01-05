Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό, αναζητούνται οι 7 δράστες

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι ιδιοκτήτες του κέντρου «Αβαντάζ» στην Πάτρα, όπου σημειώθηκε ο φονικός ξυλοδαρμός του 31χρονου Κώστα, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος, το οποίο θα ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Επτά οι δράστες

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου. Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι “επτά” κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Τεταμένο το κλίμα στην Πάτρα

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει τεταμένη. Το μεσημέρι της Κυριακής (4/1) σημειώθηκαν αντίποινα από συγγενείς και φίλους του 30χρονου Κώστα, οι οποίοι έκαναν «γυαλιά καρφιά» καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καβγάς.

Παράλληλα ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μπροστά από το κλαμπ που έγινε το φονικό, για την αποφυγή νέων επεισοδίων.

