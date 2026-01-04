Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

Επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 31χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο Αβαντάζ, στην Πάτρα.

Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Από τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος προκύπτει ότι στο επεισόδιο ενεπλάκησαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Σημειώνεται ότι και οι επτά κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που σημειώθηκε το επεισόδιο.

Οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία, οι δύο που έχουν συλληφθεί φέρεται να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Με πληροφορίες από tempo24.news

