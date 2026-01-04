Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα

Ομάδα Ρομά έσπασε το κατάστημα

Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα
Αντίποινα συγγενών και φίλων του 30χρονου Κώστα που τα ξημερώματα της Κυριακής (04.01.26) ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από παρέα κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο νυχτερινό κέντρο “ΑΒΑΝΤΑΖ” στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, για μία απλή παρεξήγηση.

Πριν από λίγο, καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών έγιναν επεισόδια ως αντίποινα για το θάνατο του 30χρονου πατέρα έξι παιδιών.

Η καφετέρια ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καυγάς.

