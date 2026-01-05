Πάτρα: Εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό

Εννέα άτομα εμπλέκονται τελικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου Κώστα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να παρουσιαστούν μαζί με τους συνηγόρους στην Αστυνομία.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

