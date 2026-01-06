Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Κυλλήνη Ηλείας

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1), στις 04:57, σε περιοχή της βορειοδυτικής Ηλείας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ., νότια - νοτιοδυτικά της Κυλλήνης.

Μεγαλύτερη εκτίμηση από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 6 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. δυτικά της Γαστούνης.