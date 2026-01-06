Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Κυλλήνη Ηλείας

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1), στις 04:57.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΣΕΙΣΜΟΙ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1), στις 04:57, σε περιοχή της βορειοδυτικής Ηλείας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ., νότια - νοτιοδυτικά της Κυλλήνης.

Μεγαλύτερη εκτίμηση από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 6 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. δυτικά της Γαστούνης.

