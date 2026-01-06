FIR Αθηνών: «Τα μηχανήματα της ΥΠΑ είναι από το 1999 και θα έπρεπε να αλλάζουν ανά δεκαετία»

Ο γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Ελευθέριος Μηλιός, επισήμανε σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υπογραμμίζοντας ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται χρονολογούνται από το 1999.

Μιλώντας στο Action24 τόνισε την επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων, καθώς αυτά θα έπρεπε να αντικαθίστανται κάθε δέκα χρόνια, ώστε να εγγυάται η ασφάλεια στην εναέρια κυκλοφορία.

Μιλώντας για την ασφάλεια των πτήσεων τόνισε: «Είμαστε επαγγελματίες όπως και οι πιλότοι. Δεν μπορώ να σας πω ότι οι μεταφορές δεν ειναι ασφαλείς. Εμείς, όμως κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου τώρα».

Οι δηλώσεις αυτές προέκυψαν μετά το πρόσφατο μπλακ-άουτ στο ελληνικό FIR, που διατάραξε τις πτήσεις και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα άμεσων επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

Το ελληνικό FIR στο «σκοτάδι»

Επανειλημμένα είχαν προειδοποιήσει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι φορείς ότι το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, κανείς δεν φαινόταν να παίρνει στα σοβαρά τις κραυγές αγωνίας τους, μέχρι που η θεωρία έγινε πράξη.

Το ελληνικό FIR Αθηνών βίωσε ένα ολοκληρωτικό «μπλακ άουτ». Οι επικοινωνίες πάγωσαν, αεροσκάφη καθηλώθηκαν, πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν. Για 40 λεπτά, η σιωπή κυριάρχησε στους αιθέρες, με μοναδικό ήχο τον περίεργο βόμβο από τα ραντάρ. Το εφεδρικό σύστημα δεν λειτούργησε, τα τηλέφωνα και τα e-mails νεκρώθηκαν, και το χάος ήταν απόλυτο.

Παρά τις πρώτες ανακοινώσεις που απέδιδαν το πρόβλημα σε μαζικές παρεμβολές, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) άλλαξε την εκδοχή σε τεχνικό πρόβλημα, αφήνοντας ελεγκτές και πολίτες μπερδεμένους. «Η Διοίκηση της ΥΠΑ με τέτοιες αντιφατικές ανακοινώσεις, που στερούνται σοβαρότητας, εκτίθεται για ακόμη μία φορά», δήλωσαν οι ελεγκτές στο Mega.

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στην παρέμβαση εισαγγελέα, με σκοπό να διερευνηθεί εάν υπήρξαν αδικήματα επικίνδυνων παρεμβάσεων στις αερομεταφορές, ενώ ειδική επιτροπή του υπουργείου Μεταφορών προσπαθεί να διαλευκάνει τα ακριβή αίτια.

Οι ελεγκτές, μάλιστα, είχαν εκφράσει την αγωνία τους για την απαρχαιωμένη υποδομή εδώ και χρόνια, θυμίζοντας τις προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών πριν την τραγωδία των Τεμπών

Σύμφωνα με το Mega, η σύμβαση για υπερσύγχρονο σύστημα επικοινωνιών, η οποία υπεγράφη το 2019 με υψηλό κόστος, έμεινε «στα χαρτιά» και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας των αεροδρομίων.

Σε αυτό το σκηνικό, η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται, καθώς χιλιάδες πτήσεις καθυστέρησαν και αρκετές βαλίτσες χάθηκαν προσωρινά, δημιουργώντας νέο πονοκέφαλο για αεροπορικές και ταξιδιώτες.

