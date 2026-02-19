Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να κινούνται οι οδηγοί στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, λόγω της αυξημένης κίνησης που εντοπίζεται το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Ιδιαίτερα υπομονετικοί οφείλουν να είναι οι οδηγοί που βρίσκονται στα δυτικά προάστια και έχουν κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, εξαιτίας των έργων που γίνονται στην Αττική Οδό.

Οι εκτροπές μέσω τοπικών δρόμων σε Άνω Λιόσια, Μενίδι και Λεωφόρος Φυλής έχουν δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων και συνθήκες ασφυξίας για τους οδηγούς, με την κατάσταση να αναμένεται δύσκολη έως την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί μέχρι την Κυριακή καθώς οι εργασίες συντήρησης που γίνονται στα τούνελ αλλά και στο οδικό δίκτυο θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Πού αλλού υπάρχει κίνηση

Τα οχήματα στη Λ. Κηφισού σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κομφούζιο επικρατεί και στη Λ. Μεσογείων, από Κατεχάκη προς Αθήνα, στην Κατεχάρη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασ. Σοφίας, στην κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και στο ρεύμα ανόδου της Λ. Συγγρού.

Αρκετά προβλήματα εντοπίζονται και σε αρκετούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.