Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

Σε μία ορεινή κοιλάδα στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας, 8,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κόνιτσας αναδύεται ατμός σαν από μία φωτιά που σιγοσβήνει, αλλά κανείς δεν μπορoύσε να φανταστεί την προέλευσή του, τουλάχιστον μέχρι πριν από έναν χρόνο.

Σε βάθος μεγαλύτερο από 100 μέτρα, οι ερευνητές έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη μιας τεράστιας θερμικής λίμνης στο βάθος ενός συστήματος βαθιών σπηλαίων, η οποία θεωρείται σήμερα ως η μεγαλύτερη γνωστή υπόγεια θερμική λίμνη.

Η λίμνη, που ονομάζεται «Λίμνη Νευρών», βρίσκεται περίπου 127 μέτρα κάτω από το σπήλαιο Atmos στην περιοχή Vromoner.

Εντοπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ οι έρευνες είχαν ξεκινήσει το 2021, όταν μια ομάδα Τσέχων σπηλαιολόγων —με επικεφαλής τον Marek Audy— διέκρινε μια έντονη στήλη ατμού να υψώνεται από τον λόφο.

Ο Audy περιγράφει τις πρώτες στιγμές μέσα στη σπηλιά: «Όταν μπήκαμε για πρώτη φορά σε αυτή τη σπηλιά και είδαμε τη λίμνη, μείναμε κατάπληκτοι. Ήταν σαν να μπαίναμε σε έναν άλλο κόσμο».

Η ομάδα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες —για παράδειγμα, την παρουσία επικίνδυνων αερίων. «Έπρεπε να έχουμε ανιχνευτές αερίων, ώστε να μπορούμε να ειδοποιηθούμε έγκαιρα», εξηγεί ο Audy τη δυσκολία της εξερεύνησης.

Χρησιμοποιώντας σάρωση LiDAR και χαρτογράφηση με σόναρ, η ομάδα μέτρησε ότι έχει μήκος περίπου 138,3 μέτρα και πλάτος 42 μέτρα, και περιέχει περίπου 8.335 κυβικά μέτρα θερμού νερού πλούσιου σε μέταλλα.

Γιατί λοιπόν μια υπόγεια λίμνη έχει σημασία; Επειδή ανακαλύψεις όπως αυτή βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς κινείται το υπόγειο νερό, πώς λειτουργούν τα γεωθερμικά συστήματα και πόσο ευαίσθητα μπορεί να είναι ορισμένα υπόγεια οικοσυστήματα.

Τι κάνει αυτή τη λίμνη διαφορετική από μια «κανονική» σπηλιά με λίμνη

Το σύστημα είναι μέρος αυτού που οι ερευνητές αποκαλούν σπηλαιογένεση θειικού οξέος, μια διαδικασία κατά την οποία τα νερά πλούσια σε υδρόθειο συμβάλλουν στη διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση των σπηλαίων με την πάροδο του χρόνου.

Στην περιοχή Vromoner, το ζεστό νερό αναδύεται μέσω ρωγμών και, όταν το υδρόθειο συναντά το οξυγόνο, μπορεί να σχηματίσει θειικό οξύ που μεταβάλλει τον ασβεστόλιθο και συμβάλλει στη δημιουργία μεγάλων υπόγειων θαλάμων.

Οι μετρήσεις στο Atmos και σε κοντινές σπηλιές δείχνουν πόσο ενεργό είναι ακόμα το περιβάλλον. Στις σπηλιές, οι συγκεντρώσεις υδρόθειου στον αέρα μετρήθηκαν σε επίπεδα περίπου 2 έως 22 μέρη ανά εκατομμύριο σε ανοιχτούς χώρους, ενώ η θερμοκρασία του αέρα στις σπηλιές σε υδροθερμικά ενεργούς χώρους κυμάνθηκε μεταξύ 15 και 29 βαθμών Κελσίου.

Η θερμοκρασία της λίμνης παραμένει σταθερή στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πηγές που τροφοδοτούν την κοιλάδα έχουν παρόμοια χημική σύνθεση και θερμοκρασία.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συνολική απόδοση των πηγών στην περιοχή Vromoner είναι περίπου 200 λίτρα ανά δευτερόλεπτο.

Επίσης υπάρχει μια εκπληκτική ανατροπή. Το βαθύ θερμικό νερό θα περίμενε κανείς να κινείται αργά, όμως πειράματα έδειξαν ότι το σύστημα συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα πολύπλοκο δίκτυο σωληνώσεων.

Ένα άρθρο του 2026 στο International Journal of Speleology περιγράφει δοκιμές με χρωστικές ουσίες σε αυτό το σπήλαιο με θειικό οξύ και αναφέρει ότι οι ταχύτητες ροής στο σύστημα Vromoner μπορούν να φτάσουν τα 30 χιλιόμετρα την ημέρα.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει στην επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και της αλλαγής στη χρήση της γης, μπορεί ενδεχομένως να μεταφερθεί μέσω των συνδεδεμένων συστημάτων πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν πολλοί.

Η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τις σπηλιές στην περιοχή αυτή έχει επίσης εκφράσει πρακτικές ανησυχίες.

Μια τεχνική έκθεση για το σύστημα σπηλαίων Atmos και Sulfur αναφέρει ότι η ομάδα συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και εργάζεται για την ένταξη των υπογενών σπηλαίων στο Εθνικό Πάρκο Vjosa, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ένα φράγμα στην ελληνική πλευρά του ποταμού Σαραντάπορου θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον της σπηλιάς Sulfur.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο International Journal of Speleology.