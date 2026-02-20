Ούτε η τύχη δεν θέλει τον Παναθηναϊκό…

Οι «πράσινοι» έκαναν πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, όμως με δύο σουτ που έγιναν γκολ ήρθαν ισόπαλοι 2-2 και πάνε χωρίς προβάδισμα στη ρεβάνς της Τσεχίας που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (26/2).

Το «τριφύλλι» είχε σωστή τακτική προσέγγιση στο ματς, κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος του σκορ με τον εκπληκτικό Ανδρέα Τετέι ο οποίος έκανε «μυθικό» ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σκοράροντας δύο φορές. Όμως οι φιλοξενούμενοι χωρίς να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ισοφάρισαν το ματς στο τέλος με σουτ που ακούμπησε την μπάλα ο Λαφόν και τελικά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

Διαβάστε επίσης