ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγιεφ κράτησε «ζεστές» τις ελπίδες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κι η Θέλτα ήταν έτοιμη να πάρει φύγει με «διπλό» πρόκρισης από την Τούμπα, ωστόσο το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ διαμόρφωσε το 1-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες του «Δικεφάλου του Βορρά» για πρόκριση στους «16» του Europa League.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
21:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι και πώς υπολογίζεται το ποσό
21:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Μπήκε ξανά στο ματς με πανέμορφο γκολ του Γερεμέγιεφ!
21:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εκπλήξεις από Μπενίτεθ στο βασικό σχήμα
21:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ