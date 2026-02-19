ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγιεφ κράτησε «ζεστές» τις ελπίδες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κι η Θέλτα ήταν έτοιμη να πάρει φύγει με «διπλό» πρόκρισης από την Τούμπα, ωστόσο το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ διαμόρφωσε το 1-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες του «Δικεφάλου του Βορρά» για πρόκριση στους «16» του Europa League.

