ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων ο Αλεξάντερ Τσέφεριν

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν συνοδευόμενος από τον Μάκη Γκαγκάτση, μετέβη στο γήπεδο της Τούμπας. Για να δει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, αλλά και να τιμήσει την μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του «Δικέφαλου» που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας πριν μερικές εβδομάδες.

Μαζί με τον πρόεδρο της UEFA και της UEFA, ήταν ο Θόδωρος Θεοδωρίδης (Γ.Γ. της UEFA) και ο Ζόραν Λάκοβιτς (διευθυντής εθνικών Ομοσπονδιών). Ο Τσέφεριν επέλεξε να δει τον αγώνα του ΠΑΟΚ, για να τιμήσει τους αδικοχαμένους φιλάθλους του.

Έτσι μόλις έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας, άφησε λουλούδια και κατέθεσε στεφάνι στην είσοδο της Θύρας , όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο για τους φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους.