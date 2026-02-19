Γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη Αλεξάντερ Τσέφεριν με Μάκη Γκαγκάτση

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν βρίσκεται στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, γευμάτισε με τον Μάκη Γκαγκάτση στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της UEFA μαζί με τον Γ.Γ. της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, Θόδωρο Θεοδωρίδη, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη βρέθηκαν στο Φάληρο και είδαν το ματς του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν, ενώ απόψε θα δουν από κοντά το ΠΑΟΚ – Θέλτα.

Νωρίτερα, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και γευμάτισαν μαζί του. Συνάντηση η οποία δεν είχε προγραμματιστεί νωρίτερα, αλλά δείχνει τις καλές σχέσεις που υπάρχουν.