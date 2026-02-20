Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

Στο Ζάγκρεμπ, το «άστρο» του Κωνσταντίνου Καρέτσα έλαμψε ξανά, με τον νεαρό διεθνή να οδηγεί τη Γκενκ σε σπουδαίο «διπλό» με 3-1 απέναντι στην Ντιναμό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν καθοριστικός δημιουργικά, καθώς από δικές του εμπνεύσεις προήλθαν τα δύο πρώτα γκολ των Βέλγων, οι οποίοι απέκτησαν ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου και βρίσκονται πλέον με το ένα… πόδι στην επόμενη φάση.

Εντυπωσιακή ήταν και η πρεμιέρα του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Άγγλους να πραγματοποιούν επιβλητική εμφάνιση στην Τουρκία και να επικρατούν 3-0 της Φενέρμπαχτσε, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά από το πρώτο ματς την υπόθεση πρόκριση.

Σαφές προβάδισμα απέκτησε και η Στουτγκάρδη, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από τη Γλασκώβη με 4-1 απέναντι στη Σέλτικ. Οι Γερμανοί μόνο με… αυτοχειρία στη ρεβάνς θα χάσουν το εισιτήριο για τους «16».

Σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε και ο Ερυθρός Αστέρας, που έφυγε με πολύτιμο «διπλό» (1-0) από την έδρα της Λιλ, μεταφέροντας την πίεση στους Γάλλους ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης.

Τέλος, προβάδισμα απέκτησε και η Λουντογκόρετς, μετά το 2-1 επί της Φερεντσβάρος, κρατώντας την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Μπραν – Μπολόνια 0-1

Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Πέμπτης (26/02)

19:45 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

19:45 Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς

19:45 Στουτγάρδη – Σέλτικ

22:00 Μπολόνια – Μπραν

22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ

22:00 Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

22:00 Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε

