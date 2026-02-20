Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

Το παζλ των playoffs του Europa League άρχισε να ξεκαθαρίζει, με αρκετές ομάδες να βάζουν γερές βάσεις πρόκρισης για τους «16» της διοργάνωσης, όπως η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα κι η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Newsbomb

Europa League
AP Photo/Omar Havana
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Ζάγκρεμπ, το «άστρο» του Κωνσταντίνου Καρέτσα έλαμψε ξανά, με τον νεαρό διεθνή να οδηγεί τη Γκενκ σε σπουδαίο «διπλό» με 3-1 απέναντι στην Ντιναμό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν καθοριστικός δημιουργικά, καθώς από δικές του εμπνεύσεις προήλθαν τα δύο πρώτα γκολ των Βέλγων, οι οποίοι απέκτησαν ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου και βρίσκονται πλέον με το ένα… πόδι στην επόμενη φάση.

Εντυπωσιακή ήταν και η πρεμιέρα του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Άγγλους να πραγματοποιούν επιβλητική εμφάνιση στην Τουρκία και να επικρατούν 3-0 της Φενέρμπαχτσε, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά από το πρώτο ματς την υπόθεση πρόκριση.

Σαφές προβάδισμα απέκτησε και η Στουτγκάρδη, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από τη Γλασκώβη με 4-1 απέναντι στη Σέλτικ. Οι Γερμανοί μόνο με… αυτοχειρία στη ρεβάνς θα χάσουν το εισιτήριο για τους «16».

Σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε και ο Ερυθρός Αστέρας, που έφυγε με πολύτιμο «διπλό» (1-0) από την έδρα της Λιλ, μεταφέροντας την πίεση στους Γάλλους ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης.

Τέλος, προβάδισμα απέκτησε και η Λουντογκόρετς, μετά το 2-1 επί της Φερεντσβάρος, κρατώντας την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs

  • Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3
  • Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3
  • ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2
  • Μπραν – Μπολόνια 0-1
  • Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4
  • Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1
  • Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1
  • Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Πέμπτης (26/02)

  • 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
  • 19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
  • 19:45 Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς
  • 19:45 Στουτγάρδη – Σέλτικ
  • 22:00 Μπολόνια – Μπραν
  • 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ
  • 22:00 Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
  • 22:00 Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις στη Wall Street και ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράν

00:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»

00:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τα highlights της αναμέτρησης των playoffs του Europa League

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μετά την Αρκαδίου κίνδυνος και στα Περιβόλια – Μπαλκόνια έτοιμα για κατάρρευση

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-2 (τελικό): Δεν έφτασε το ονειρεμένο ντεμπούτο του Τετέι

23:46ΥΓΕΙΑ

Ζήτημα δημόσιας υγείας η μικροβιακή αντοχή σε βακτήρια που μεταδίδονται μέσω τροφίμων

23:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Άλμα έξι μέτρων ο Εμμανουήλ Καραλής στο Λιεβέν

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Καισαριανή: Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών, όχι μόνο αυτές που είδαμε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία -Πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Διακινούσαν τεράστια «μαύρα» ποσά και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ