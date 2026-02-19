Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου» είπε ο Τζιωρτζιώτης

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δήλωσε στην απολογία του ότι είναι απλός απόφοιτος Λυκείου και δεν διαθέτει τεχνικές γνώσεις για να αναλάβει ευθύνες σε μηχανολογικά θέματα του εργοστασίου.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τις ελλείψεις ασφαλείας και προσπάθησε να μετακυλήσει τις ευθύνες σε συνεργάτες και ειδικούς.

Ισχυρίστηκε ότι οι δεξαμενές ήταν νόμιμες και το εργοστάσιο είχε όλες τις απαραίτητες μελέτες πυρασφάλειας.

Μηχανολόγος μηχανικός ανέφερε ότι η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί με δύο μελέτες αξίας 13.000 ευρώ, που θα παρείχαν πρόληψη και πρόγραμμα συντήρησης.

Οι μελέτες ΑΤΕΧ και ο Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας Έργου θα είχαν επιτρέψει την εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης διαρροών και την έγκαιρη αναγνώριση υποβάθμισης σωληνώσεων.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα όσα υποστήριξε στην απολογία του ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, την προφυλάκιση του οποίου αποφάσισαν ομόφωνα ανακριτής και εισαγγελέας.

Σύμφωνα με το Star, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» ξεκίνησε την απολογία του λέγοντας πως «βιώνει ένα προσωπικό δράμα» και πως «η καταστροφή ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ».

Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ότι «δεν γνώριζε» για όλες αυτές τις ελλείψεις και τα κενά ασφαλείας που εντόπισε η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), υποστήριξε πως «στο εργοστάσιο της έκρηξης εργαζόταν η οικογένεια του, αλλα και συγγενείς» και πως «εκεί έπαιζε το 8χρονο παιδί μου».

Καθ'όλη τη διάρκεια της απολογίας του, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης φέρεται να προσπάθησε να μετακυλήσει τις ευθύνες σε συνεργάτες και ειδικούς, λέγοντας, μάλιστα, πως ο ίδιος είναι «ένας απλός απόφοιτος Λυκείου» και πως στερείται «κάθε άλλης γνώσης τεχνικής».

«Ποτέ ο διευθύνων Σύμβουλος δεν εκτελεί εκσκαφές, σωληνώσεις και επιβλέψεις μηχανολογικών εργασιών. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, ούτε ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός και προφανώς δεν συνέταξα μελέτη... Αναιρεί κάθε προσωπική μου ευθύνη», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης ισχυρίστηκε ότι οι δεξαμενές ήταν νόμιμες, καθώς και πως το εργοστάσιο είχε όλες τις μελέτες πυρασφάλειας.

Οι δύο μελέτες που θα απέτρεπαν την τραγωδία

Επιπλέον, στο Star μίλησε και ο μηχανολόγος μηχανικός Γιώργος Σκρουμπέλος, ο οποίος ανέφερε ότι για 13.000 ευρώ θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία, καθώς τόσο κόστιζαν δύο μελέτες που στερούνταν η επιχείρηση, δηλαδή η μελέτη ΑΤΕΧ και ο Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας Έργου.

«Ο Φάκελος Υγείας σου δίνει το πρόγραμμα συντήρησης. Θα είχε πρόγραμμα για τους υπόγειους σωλήνες αξίας 2.000-3.000 ευρώ. Αν είχε τη μελέτη ΑΤΕΧ η «Βιολάντα» θα είχε εγκαταστήσει συστήματα ανίχνευσης των διαρροών στα κατάλληλα σημεία και θα είχε επίσης και ένα πρόγραμμα συντήρησης και θα είχε αναγνωρίσει την υποβάθμιση της σωλήνωσης έγκαιρα» δήλωσε o μηχανολόγος μηχανικός και διδάκτωρ διαχείρισης κινδύνων.

