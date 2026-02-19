Βιολάντα: Έγγραφα «καίνε» τον Τζιωρτζιώτη - Γνώριζε για παρανομίες και αρνούνταν να τις διορθώσει

Snapshot Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η διοίκηση της «Βιολάντα» γνώριζε τις παρανομίες και τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο.

Νέα έγγραφα που δείχνουν πως η διοίκηση της «Βιολάντα» ήταν ενήμερη για τις παρανομίες και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν στο εργοστάσιο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας και άλλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι όχι, τελικά, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Live News» του MEGA, δείχνουν πως ο ιδιοκτήτης είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για τον εντοπισμό των ελλείψεων, ώστε να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις υγραερίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εταιρία που ανέλαβε την αυτοψία του χώρου, απέστειλε έγγραφο με την προσφορά της, την οποία κοστολόγισε στα 32.000 ευρώ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, στις παρανομίες ότι η απόσταση των δεξαμενών δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία και ότι το υλικό κατασκευής του δικτύου δεν ήταν σύμφωνο με τον κανονισμό.

Την προσφορά αυτή, όμως, που του επιδόθηκε τον Ιούλιο του 2025, ο ιδιοκτήτης την απέρριψε, καθώς του φάνηκε ακριβή. Έτσι, η εταιρία επανήλθε με νέα προσφορά στις 10 Οκτωβρίου του 2025, έχοντας αφαιρέσει ορισμένες εργασίες, κρατώντας ωστόσο τις πιο σημαντικές, όπως τις διορθώσεις στο δίκτυο. Η νέα αυτή προσφορά κοστολογήθηκε στα 22.000 ευρώ, ωστόσο ούτε αυτή προχώρησε.

