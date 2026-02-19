Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

Ενοχοι και σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις συνεργάτες του

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους
Eurokinissi
Ένοχος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις συνεργάτες του στην Κιβωτό του Κόσμου για κακοποίηση ανηλίκων.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον ιδρυτή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που σχετίζονται με τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν αυστηρότερη σε σχέση με την πρωτόδικη, καθώς αναγνώρισε την ενοχή του για περισσότερες πράξεις. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε για 9 από τις 19 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ενώ πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για πέντε.

Οι κατηγορίες και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες

Ειδικότερα, κρίθηκε κατά περίπτωση ένοχος για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης σε ανηλίκους που τελούσαν υπό την προστασία του, καθώς και για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, ενώ δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν πλήρως. Μεταξύ των καταδικασθέντων περιλαμβάνονται πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο. Οι καταδίκες τους αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών και να ανακοινώσει τις ποινές.

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

