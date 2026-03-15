Νέο περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη: «Άτομα με κράνη εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων»

Ο Ερασιτέχνης Άρης κατήγγειλε ότι άτομα που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κολυμβητήριο της Νεάπολης και διέκοψαν τον Άρης – ΟΦΘ για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι «κίτρινοι» απαίτησαν από τα μέλη της ομάδας, αλλά και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά της ομάδας.

Η ενημέρωση του ΑΣ Άρης

«Σήμερα, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ, εισέβαλαν άτομα με κράνη και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη, ενώ ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και δεν έγιναν. Το συμβάν έληξε με παρέμβαση της Αστυνομίας με τους κρανοφόρους να αποχωρούν όταν αντιλήφθηκαν την έλευση των αστυνομικών».