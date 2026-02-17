Πατήρ Αντώνιος: «Ήρθαν παιδιά με σθένος και είπαν "όλα είναι ψέμματα"»

Πρόταση ενοχής για τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις συγκατηγορούμενούς του έκανε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, στη δίκη για τα πλημμελήματα που σχετίζονται με τις καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών στην οργάνωση «Κιβωτός του Κόσμου», κυρίως σε Αθήνα και Βόλο.

Σε συνέντευξή του στο «Open» ο πατήρ Αντώνιος μίλησε για τα ψεύδη που ειπώθηκαν στη δίκη, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και την αμαύρωση του ονόματός του μετά το σκάνδαλο της «Κιβωτού».

«Νιώθω δυνατός, μέσα από την πίστη μου στον Θεό λαμβάνω δύναμη. Ο Θεός δεν ευλογεί το άδικο. Θα πρέπει να παλέψω με κάθε τρόπο για να αποδείξω την αθωότητά μου, να φάνει η αλήθεια. Άνθρωποι που πορευτήκαμε για χρόνια στην «Κιβωτό», χιλιάδες μάρτυρες θέλουν να καταθέσουν», είπε αρχικά ο πατήρ Αντώνιος.

«Αυτό που προσπαθήσαμε στο δικαστήριο είναι να αποδομήσουμε τις κατηγορίες. Το σπουδαιότερο που αξιζει να πω είναι ότι σχεδόν όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν είπαν ότι είπαν ψέμματα. Μίλησαν για χρηματισμό, κατονόμασαν πρόσωπα», πρόσθεσε ο ιερέας.

«Επικρατούσε το κλίμα "άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε" στη δίκη, δεν τους ένοιαζε η αλήθεια»

Ο πατέρας Αντώνιος πρόσθεσε ότι η έδρα έμοιαζε να βιάζεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ενώ πρόσθεσε ότι η αίσθηση που του αφήνει αυτή η δίκη δεν είναι η διάθεση να φανεί η αλήθεια. «Είχαμε την αίσθηση ότι η απόφαση είχε βγει, ένιωθα ότι υπήρχε το κλίμα «τελειώνετε, εγώ έχω καταλήξει, με καθυστερείτε», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Αισθάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για την αλήθεια. Ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες κατηγορίας τα πήρε τα πάντα πίσω».

Ο ίδιος τόνισε ότι χιλιάδες παιδιά ήθελαν να έρθουν να καταθέσουν την αλήθεια, ενώ πολλά ήταν και τα παιδιά που ήρθαν να πουν με σθένος στο δικαστήριο ότι «όλα είναι ψέμματα».

«Ήρθαν παιδιά με σθένος μπροστά στην πρόεδρο και είπαν "όλα είναι ψέμματα". Δεν προσκομίσαμε στοιχεία, είπαν μόνοι τους είναι ψέμματα», ανέφερε.

«Κατηγορούμαι για ηθικη αυτουργία επί απειλή. Έφτιαξα την Κιβωτό για να δίνω εντολές για χαστούκια, όταν εγώ και η πρεσβυτέρα αφιερωθήκαμε σε αυτό και ξεχάσαμε τη ζωή μας; Δεν ήμουν ένας αργόσχολος άνθρωπος και είπα θα φτιάξω μία ΜΚΟ. Το έργο του ιερέα είναι full time απασχόληση. Θυσιάσαμε τη ζωή μας για όλον αυτόν τον κόσμο. Θα μας καταδικάσουν γιατί εγώ έδιναν εντολή να χτυπήσουν τα παιδιά. Ήρθαν τα παιδιά στο δικαστήριο και είπαν την αλήθεια», πρόσθεσε ο πατήρ Αντώνιος.

Ενοχλούσε πολλούς η «Κιβωτός»

«Όλα αυτά τα χρόνια που η "Κιβωτός" ανέβαινε και χάρη στην αγάπη του κόσμου, το έργο μας γιγαντώθηκε. Με είχε καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος και μου έκανε πρόταση να ανοίξουμε και άλλες Κιβωτούς. Μας είπαν ότι το φιλανθρωπικό σας έργο ενοχλεί. Είχαν γίνει παράπονα στον Αρχιεπίσκοπο από άλλες οργανώσεις ότι έχουν "μαραζώσει" οικονομικά λόγω της Κιβωτού. Ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε απαντήσει σε αυτές τις οργανώσεις "να παράγετε και εσείς"», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιερέας.

«Ο καημός μου είναι ότι μένουν ανυπεράσπιστα τόσα παιδιά»

«Λείπω τρία χρόνια από την Κιβωτό, νιώθω ότι δεν έχω φύγει ποτέ. Την Κιβωτό την δημιουργήσαμε με το είναι μας. Δώσαμε ψυχή σε αυτό. Δεν είναι τα κτήρια, είναι το έργο που μαραζώνει. Έχουν κλείσει δομές. Αυτή είναι και η πίκρα μου. Ότι έχουν μείνει ανυπεράσπιστα τόσα παιδιά», είπε ο πατήρ Αντώνιος.

«Ειπωθηκε ότι είχαμε πλούσια βίο. Βιώνουμε όλο αυτό το άδικο. Έβριζαν την οικογένειά μου. Έχουν ειπωθεί τα πάντα. Μερικές φορές κάθομαι μόνο και λέω "Θεέ μου τι άλλο να κάνω;". Δεν ξερω πώς να το αντιμετωπίσω».

Απαντώντας στα παιδιά που έζησαν στην «Κιβωτό» και στράφηκαν εναντίον του εξαπολύοντας αυτές τις βαριές κατηγορίες, ο ίδιος απαντά: «Δεν κρατώ τίποτα μέσα μου αρνητικό για αυτά τα παιδιά. Εγώ τους έμαθα να συγχωρούν και αυτό κάνω εγώ».

Διαβάστε επίσης