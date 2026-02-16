Κιβωτός του Κόσμου: Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

Την καταδίκη του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντωνίου (Αντώνιου Παπανικολάου), και τεσσάρων ακόμη συνεργατών του πρότεινε η εισαγγελέας στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση που αφορά καταγγελίες για σωματικές κακοποιήσεις και τιμωρητικές πρακτικές σε δομές της οργάνωσης.

Για ορισμένα επιμέρους περιστατικά, κυρίως από τη δομή της Χίου, εισηγήθηκε απαλλαγές, ενώ για δύο κατηγορουμένους που συνδέονται με αυτή πρότεινε πλήρη αθώωση.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας περιέγραψε τον πατέρα Αντώνιο ως κεντρική μορφή της οργάνωσης. «Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς. Όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε. Πρόκειται για το εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου», ανέφερε. Για τους συγκατηγορουμένους σημείωσε ότι εργάζονταν σε δομές της οργάνωσης, ενώ δύο εξ αυτών ήταν πρώην ωφελούμενοι που παρέμειναν ως εργαζόμενοι και είχαν υπό την ευθύνη τους ανήλικους φιλοξενούμενους.

«Γνώριζε τι γινόταν στη δομή του Βόλου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κλοπή. «Πρόκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο. Είναι ένα ακραίο μέτρο αυτό που ελήφθη», είπε, προσθέτοντας ότι στη λήψη της απόφασης συμμετείχαν η διευθύντρια και παιδαγωγός της δομής, ενώ «λόγο είχε και ο πατέρας Αντώνιος», καθώς — σύμφωνα με την εισαγγελέα — γνώριζε τα μέτρα που επιβάλλονταν. «Είχε λόγο σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανηλίκους» σημείωσε, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι δεν είχε γνώση, καθώς είχε επισκεφθεί τη δομή εκείνη την περίοδο.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντωνίου, της διευθύντριας και παιδαγωγού για βαριά σωματική βλάβη, ενώ για αντίστοιχη κατηγορία που αφορούσε φιλοξενούμενο ο οποίος μεταφέρθηκε στη Χίο εισηγήθηκε αθώωση.

Η εισαγγελέας ζήτησε επίσης την ενοχή των κατηγορουμένων για τον ξυλοδαρμό του ίδιου ανηλίκου, ενώ για έναν εξ αυτών πρότεινε και ενοχή για απειλή. Αναφερόμενη σε φωτογραφία που προσκομίστηκε για να αμφισβητηθούν τα τραύματα, σημείωσε: «Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν ίχνη στο πρόσωπο που μπορούν να παραπέμπουν σε χτυπήματα. Η φωτογραφία ελήφθη από τον ίδιο τον δράστη. Ο σκοπός ήταν να συγκαλύψει την πράξη του και να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν προκύπτει καμία αξιοπιστία αυτού του μέσου». Πρόσθεσε ότι υπάρχει μάρτυρας που εκτιμά πως μπορεί να είναι επεξεργασμένη και ότι «δεν έχει κανένα εχέγγυο αξιόπιστης λήψης». Για τη διευθύντρια της δομής ζήτησε επιπλέον να κηρυχθεί ένοχη για έκθεση σε κίνδυνο.