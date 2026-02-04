Πατήρ Αντώνιος: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία» λέει σε μήνυμά του

Ο πατέρας Αντώνιος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του αναφέρεται στην υπόθεση της «Κιβωτού του κόσμου» και τις δικαστικές εξελίξεις.

Όπως υποστηρίζει: «Χρησιμοποιήθηκαν παιδιά ως θύματα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη σκευωρία, τα παιδιά τα εκείνα που η ίδια η Πολιτεία έστελνε σε μας με εισαγγελική παραγγελία, με βεβαρημένο παραβατικό κοινωνικό ιστορικό. Όλο αυτό το διάστημα αγνοήθηκε από το δικαστήριο η αποκάλυψη της αλήθειας παρά τις μαρτυρίες των παιδιών ακόμη και για χρηματισμούς τους προκειμένου να με κατηγορήσουν.

Αναλυτικά στο μήνυμα του που δημοσιεύτηκε στο ekklisiaonline αναφέρει:

«Μετά από 25 χρόνια, κατηγορηθήκαμε, διαπομπευθήκαμε, χωρίς να ακουστούμε με στοιχεία που αποδείχτηκαν κατασκευασμένα.

Αφού με τους δικηγόρους μου εξαντλήσαμε όλα τα νόμιμα μέσα, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από τη διαδικασία.

Δεν με λυπεί τόσο η επίθεση στο πρόσωπό μου όσο η καταστροφή του μεγάλου πνευματικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου της Κιβωτού του Κόσμου και ως αποτέλεσμα έχει πολλά παιδιά τώρα να είναι στην παραβατικότητα.

Δίνω αγώνα για τη δικαιοσύνη.

Όλοι σας γνωρίζετε το τεράστιο έργο που έκανε η Κιβωτός του Κόσμου ανα την Ελλάδα, με αυτοθυσία, την τελευταία μου ελπίδα την αφήνω στον Κύριο, πιστεύοντας πως ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης ξέρει να βγάζει το καλό ακόμη και από κάτι πολύ οδυνηρό».

