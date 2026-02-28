NBA: «Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς και τα έβαλε με… όλους τους Θάντερ! – Δείτε βίντεο
Ένα αντιαθλητικό φάουλ του Λου Ντορτ άναψε τα αίματα στην αναμέτρηση Θάντερ - Νάγκετς, με τον «τρελαμένο» Νίκολα Γιόκιτς να τα βάζει με… όλους τους αντιπάλους του.
Το μεγάλο ντέρμπι της Δυτικής Περιφέρειας τα είχε όλα: ρυθμό, δυνατές μονομαχίες και τελικά επικράτηση των πρωταθλητών στην παράταση.
Επίσης, δεν έλειψε κι η ένταση, η οποία έφερε και σύρραξη, η οποία στιγμάτισε το παιχνίδι. Η σκληρή ενέργεια του Ντορτ προκάλεσε την οργή του Γιόκιτς, ο οποίος «τρελάθηκε», ανοίγοντας έντονο διάλογο με παίκτες των Θάντερ και ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση στο παρκέ.
Όσον αφορά στον αγώνα, ο Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από εννιά αγώνες και με 36 πόντους οδήγησε την Οκλαχόμα στη νίκη με 127-121.
