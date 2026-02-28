Κυριάκος Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

Οι ευθύνες για την τραγωδία στα Τέμπη πρέπει να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα, δηλώνει σε μήνυμά του για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει πως το δυστύχημα «πλήγωσε όλους τους Έλληνες» και τονίζει πως χρειάζεται «η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα».

«Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος» επισημαίνει ο πρωθυπουργός και καταλήγει στο μήνυμά του: «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε».

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού για τα Τέμπη

