Κατάρ: Αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο
Το Κατάρ σε αυτή την επίθεση λαμβάνει μέρος με τις αμυντικές ικανότητες του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από το Κατάρ, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera.
Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από το αντιπυραυλικό σύστημα Patriot.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κατάρ συμμετέχει με τις αμυντικές ικανότητες του στον πόλεμο. Το περασμένο καλοκαίρι οι αρχές του Κατάρ είχαν αρνηθεί να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια σε ΗΠΑ και Ισραήλ υπό τον φόβο των ιρανικών αντιποίνων/
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρ: Αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο
10:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:48 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ
10:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ