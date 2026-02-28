Κατάρ: Αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο

Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από το Κατάρ, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από το αντιπυραυλικό σύστημα Patriot.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κατάρ συμμετέχει με τις αμυντικές ικανότητες του στον πόλεμο. Το περασμένο καλοκαίρι οι αρχές του Κατάρ είχαν αρνηθεί να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια σε ΗΠΑ και Ισραήλ υπό τον φόβο των ιρανικών αντιποίνων/