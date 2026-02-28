AEK: Εξασφάλισε εξτρα εισιτήρια από τον Βόλο! – Η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει έναν τελευταίο αριθμό εισιτηρίων τα οποία ήταν δεσμευμένα από την ΠΑΕ Βόλο και τελικά τίθενται προς διάθεση, μετά από συμφωνία των δύο πλευρών – Διορία μέχρι τις 14:00 έχουν οι φίλοι της «Ένωσης».

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Εξασφάλισε εξτρα εισιτήρια από τον Βόλο! – Η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πρωτοφανή απόβαση ετοιμάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ στον Βόλο, για την αναμέτρηση της 23η αγωνιστικής στη Super League.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θέλουν το «τρίποντο» για να μείνουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία και στην προσπάθεια τους αυτή θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση των φίλων της ομάδας.

Για την ακρίβεια το Πανθεσσαλικό θα θυμίζει Allwyn Arena το απόγευμα της Κυριακής (01/03), καθώς οι οπαδοί της «Ένωσης» κατάφεραν να κάνουν sold out σε εκτός έδρας ματς.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, μάλιστα, κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια έξτρα εισιτήρια, τα οποία ήταν δεσμευμένα από την ΠΑΕ Βόλος. Μετά από συνεννόηση των δύο πλευρών, όμως, δόθηκαν στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θα τα διαθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 14:00.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Έπειτα από προσπάθειες της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, αποδεσμεύτηκε ένας τελευταίος αριθμός εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα, που είχε μείνει δεσμευμένος από τη γηπεδούχο ομάδα. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση ηλεκτρονικά, αυστηρά έως τις 14.00 σήμερα.

Για την αγορά των εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ.

ΠΑΕ Βόλος: «Προσέλθετε στο Πανθεσσαλικό όσο τον δυνατόν νωρίτερα»

Η ΠΑΕ Βόλος, μέσω ενημέρωσης, κάλεσε τον κόσμο που θα βρεθεί στο Πανθεσσαλικό, να πάει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Στάδιο. Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει για μία ακόμη φορά ότι τα εισιτήρια του αγώνα Βόλος – ΑΕΚ έχουν εξαντληθεί.

Επίσης, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει του φιλάθλους που θα βρεθούν αύριο Κυριακή, στο Πανθεσσαλικό, ότι οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στη 1.30 μ.μ.. Για το λόγο αυτό τους καλεί να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό στάδιο από τις 2.00 μ.μ., ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στις θύρες του σταδίου και η είσοδος των φιλάθλων να γίνει σταδιακά και ομαλά.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να δείξουν κατανόηση και να φτάσουν στην εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού σταδίου όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι είναι αδύνατόν 20.000 φίλαθλοι να εισέλθουν στις εξέδρες του σταδίου την τελευταία στιγμή,.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων θα πρέπει να συνεργαστούν με την Αστυνομία και την εταιρεία security, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους φιλάθλους πριν από την άφιξή τους στην εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού σταδίου να έχουν ταυτοποιήσει το εισιτήριο τους στο GOV Wallet.

Η ΠΑΕ Βόλος εύχεται σε όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν αύριο στο Πανθεσσαλικό στάδιο να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα, χωρίς ακρότητες και να αποδείξουν για μία ακόμη φορά ότι μπορούν να συνυπάρξουν φίλαθλοι και των δύο ομάδων.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί, ώστε μετά το τέλος της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ, νικητής να έχει βγει το ποδόσφαιρο».

