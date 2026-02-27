ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στο Conference League μετά την ολοκλήρωση των play offs και το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) έμαθε το εμπόδιο που θα βρει μπροστά της στη φάση των «16». Η κλήρωση έφερε στον δρόμο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς την Τσέλιε, με την «Ένωση» να καλείται να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μακριά από την έδρα της.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στην «Allwyn Arena», όπου η ΑΕΚ θα επιδιώξει να «σφραγίσει» την παρουσία της στα προημιτελικά.

Η Τσέλιε ολοκλήρωσε τη φάση της κατάταξης στη 13η θέση, συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς με απολογισμό 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες, ενώ είχε θετικό συντελεστή τερμάτων (8-7). Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σλοβένων, στην επόμενη φάση θα τεθεί αντιμέτωπη είτε με τη Ράγιο Βαγιεκάνο είτε με τη Σαμσουνσπόρ, σε ένα ακόμη απαιτητικό ευρωπαϊκό σταυροδρόμι.

Τα ζευγάρια για τους «16» του Conference League:

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς

Σαχτάρ - Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγιεκάνο - Σαμσουνσπόρ

Άλκμααρ - Σπάρτα Πράγας

Τσέλιε - ΑΕΚ

Φιορεντίνα - Ράκοβ

Οι ημερομηνίες μέχρι τον τελικό

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

To bracket του Conference League

To bracket του Conference League Print Screen

