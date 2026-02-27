Ακυβέρνητο τρακτέρ έπεσε σε είσοδο σχολείου στην Πάτρα - Η καρότσα χτύπησε σε περιπολικό

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μιντιλόγλι Πατρών, λίγα χιλιόμετρα νότια του κέντρου της αχαϊκής πρωτεύουσας, όταν τρακτέρ που κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο παρουσιάσε βλάβη στα φρένα του, και κατέληξε σε είσοδο σχολείου.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι τα φρένα δεν λειτουργούσαν, ενώ μπροστά του βρισκόταν περιπολικό της Αστυνομίας. Σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση, επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά, κατευθύνοντας το γεωργικό όχημα προς την είσοδο σχολείου της περιοχής, όπου και κατάφερε τελικά να το ακινητοποιήσει, αναφέρει το thebest.gr.

Ωστόσο, κατά την ακινητοποίηση, η καρότσα του τρακτέρ αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο πίσω μέρος του περιπολικού, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο οδηγός του τρακτέρ, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ευτυχώς, οι μαθητές είχαν ήδη αποχωρήσει από το σχολικό συγκρότημα.

