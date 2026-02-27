Γαστούνη: Τρεις συλλήψεις σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Γαστούνη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του το περασμένο Σάββατο.

Όπως αναφέρει το Patrisnews.com, στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 65 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, με ενισχύσεις από την Αχαΐα και άλλες περιοχές. Οι δυνάμεις κινήθηκαν συντονισμένα στους καταυλισμούς Ρομά στην περιοχή «Πηγαδάκια», πραγματοποιώντας ελέγχους, κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός με τεχνολογικά μέσα

Στο επιχειρησιακό σχέδιο χρησιμοποιήθηκαν και τεχνολογικά μέσα επιτήρησης, μεταξύ αυτών και drones, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος της περιοχής και να αποτραπεί ενδεχόμενο διαφυγής υπόπτων. Οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του ξυλοδαρμού αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Ηλείας - Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ώστε να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Παράλληλες συλλήψεις και ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προέκυψαν και άλλες συλλήψεις. Δέκα άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή, καθώς διαπιστώθηκαν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σε έρευνα κατοικίας εντοπίστηκε μονόκαννη καραμπίνα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη λίγες ημέρες νωρίτερα. Για την κατοχή της σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη ενός ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ζητούμενο η μόνιμη παρουσία των Αρχών

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών έρχεται μετά την έντονη κοινωνική αναστάτωση που προκάλεσε το περιστατικό βίας, με το ενδιαφέρον της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. να θεωρείται αυξημένο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν τοπικοί φορείς, η αντιμετώπιση της παραβατικότητας απαιτεί σταθερή και διαρκή παρουσία των Αρχών, πέρα από μεμονωμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.

