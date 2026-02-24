Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

Ο ιδιοκτήτης αναφέρει πολλαπλές κλοπές και μικροκλοπές στο περίπτερο στο παρελθόν

Χειροπέδες σε δύο άνδρες για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο της Γαστούνης πέρασαν αστυνομικοί το Σάββατο (21/02), ενώ τρία άτομα ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν για την υπόθεση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανήλικος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα από περίπτερο της περιοχής, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απέτρεψε την πράξη. Ο ανήλικος ενημέρωσε στη συνέχεια τους κατηγορούμενους και ακολούθησε επεισόδιο.

Κατά την καταγγελία, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άλλα άτομα, εκ των οποίων τρια έχουν ταυτοποιηθεί επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον γιο του, προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν, στις 21-02-2026 το βράδυ, στη Γαστούνη Ηλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής
βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, σήμερα 24-02-2026 ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρεις συνεργοί των κατηγορούμενων που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, ένας ανήλικος αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα από περίπτερο και η πράξη του απετράπη από τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο ανήλικος ενημέρωσε για το περιστατικό τους κατηγορούμενους οι οποίοι ενεργώντας από κοινού μαζί με άλλους δράστες, προκάλεσαν βαριές σωματικές βλάβες στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον υιό του, καθώς και φθορές στο περίπτερο του.

Οι παθόντες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου και εξετάστηκαν, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

