Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: Λουκέτο στην επιχείρηση έβαλε ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο»

«Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Την απόφαση να κλείσει οριστικά το περίπτερό του έλαβε ο ιδιοκτήτης του στη Γαστούνη Ηλείας, έπειτα από βίαιη επίθεση εναντίον του ιδίου και του ανήλικου γιου του από ομάδα περίπου 20 Ρομά.

Το περιστατικό ξεκίνησε από την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά, τον οποίο ο περιπτεράς συνέλαβε επ' αυτοφώρω και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Προτού οι αστυνομικές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου και επιτέθηκαν στον περιπτερά και τον γιο του με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ παράλληλα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου περιέγραψε το κλίμα φόβου που τον ανάγκασε να κατεβάσει ρολά. «Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου τον ανήλικο. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Ταυτόχρονα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν στρέφεται γενικά κατά των Ρομά.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να κλείσει το κατάστημα, ήταν κατηγορηματικός: «Φοβάμαι, γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Είναι χρόνιο το πρόβλημα, δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου των υπαλλήλων μου, δεν υπάρχει λόγος, θα κάνω κάτι άλλο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, τονίζοντας ότι τέτοια συμβάντα δημιουργούν γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας στην τοπική αγορά. «Από την ημέρα που έγινε το σκηνικό (του ξυλοδαρμού) με ρωτούσαν πώς θα ανοίξουμε τη Δευτέρα, μαγαζάτορες που δεν ξέρουν τι να κάνουν κλείνουν την επιχείρησή τους και φεύγουν», ανέφερε.

Ιδιαίτερα οξεία ήταν η τοποθέτηση του δημάρχου Γαστούνης, Αλέξιου Καστρινού, ο οποίος χαρακτήρισε το φαινόμενο «καρκίνωμα» και απέδωσε ευθύνες στην κεντρική διοίκηση. «Έχουν εκτροχιαστεί τα πράγματα, από δημοτικής Αρχής έχουμε κάνει τα πάντα επανειλημμένα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκκλήσεις, παρακλήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το δραματικό φαινόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καρκίνωμα για την περιοχή μας, φέρνει την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, δημιουργεί ανασφάλεια, φόβο και τρόμο σε επαγγελματίες και οικογένειες», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη ειδικής αστυνομικής ομάδας στην περιοχή προσέφερε μια προσωρινή αίσθηση ασφάλειας, ωστόσο το πρόβλημα εξακολουθεί να οξύνεται. Κλείνοντας, ο δήμαρχος διευκρίνισε: «Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τη συγκεκριμένη ομάδα (Ρομά), είναι συμπολίτες μας, συνδημότητες μας, ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία που παρεισφρέουν».

