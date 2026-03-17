53η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 35 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει τη 53η «Ημέρας Καριέρας» το Σάββατο 28 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel (Υγείας 2, 712 02 Ηράκλειο), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 35 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο επιλογών για πολίτες με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και εμπειρία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ

Η «Ημέρα Καριέρας» προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης και προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένα ραντεβού, δίνοντας έμφαση στη γνωριμία, τη συζήτηση και την παρουσίαση των δεξιοτήτων κάθε συμμετέχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.