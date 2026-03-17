Τραμπ για Κούβα: «Θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν – Ακόμα και την καταλάβω»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη κίνηση μπορεί να είναι επίθεση κατά της Κούβας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, εάν η Κούβα θα είναι ο επόμενος στόχος, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα». Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ερωτήθηκε τι εννοεί με αυτό το ρήμα.
«Να πάρω την Κούβα... Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως η Κούβα είναι «μια αδύναμη χώρα» που είχε «βίαιους ηγέτες».
Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1
