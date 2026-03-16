ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 2.628 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 11) που αφορά στην πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (2.628) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 30 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση).

Για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο [K.Y.A. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΑΣ.2.0/199/οικ.6379/11.04.2025 (Β΄1889)].

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.