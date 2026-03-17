Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 400 νεκροί από πλήγμα σε νοσοκομείο στην Καμπούλ

Το Αφγανιστάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι πραγματοποίησε αεροπορικό πλήγμα σε μεγάλο νοσοκομείο απεξάρτησης από ναρκωτικά στην Καμπούλ αργά το βράδυ της Δευτέρας (16/3), υποστηρίζοντας ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 400 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 250.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Χαμντουλάχ Φιτράτ, το πλήγμα σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα και κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της εγκατάστασης, η οποία διαθέτει περίπου 2.000 κλίνες. Όπως ανέφερε, διασώστες και πυροσβέστες επιχειρούσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και την ανάσυρση θυμάτων από τα συντρίμμια.

Οι Ταλιμπάν καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για πλήγμα σε πολιτικό στόχο και κατηγορώντας το Πακιστάν ότι στοχοποιεί νοσοκομεία και άλλες πολιτικές υποδομές.

Το Πακιστάν απορρίπτει τις κατηγορίες

Από την πλευρά του, το Πακιστάν απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στην Καμπούλ και στην επαρχία Νανγκαρχάρ είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που συνδέονται με ένοπλες οργανώσεις. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, τα πλήγματα έγιναν με ακρίβεια ώστε να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με ανταλλαγές πυρών στα σύνορα και αεροπορικές επιδρομές. Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσε τις αρχές στο Αφγανιστάν να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν στην περιοχή.