Αρναούτογλου: Επιστρέφουν τα χιόνια στα ορεινά – Κρύο στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τρίτη αναμένεται να κυλήσει με αρκετές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνοδεύονται και από μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Λίγο πριν από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές στην Κρήτη, οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τοπικό χαρακτήρα.

Την Τετάρτη αναμένονται αρκετές βροχές κυρίως στη νοτιοδυτική Ελλάδα, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Κρήτη.

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο οι βροχές στην Κρήτη θα επιμείνουν. Προς το βράδυ της ίδιας ημέρας αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές στα νησιά του Ιονίου.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής ενδέχεται να σημειωθούν πιο πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές από τη Δυτική Μακεδονία έως και την Πελοπόννησο, ακόμη και σε υψόμετρα πάνω από τα 800 μέτρα. Τα φαινόμενα, ωστόσο, δεν θα διαρκέσουν για πολύ, καθώς το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα και θα επηρεάσει κυρίως τις νότιες νησιωτικές περιοχές, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στο διάστημα από 22 έως 26 Μαρτίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά άστατος κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Μετά τις 24 Μαρτίου υπάρχει εκ νέου το ενδεχόμενο για αξιόλογες βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι το σκηνικό του καιρού θα είναι πιο χειμωνιάτικο τις επόμενες ημέρες. «Δεν θα επικρατήσει παγωνιά, αλλά το κρύο, σε συνδυασμό με τον βοριά, θα κάνει την αίσθησή του πιο έντονη», ανέφερε χαρακτηριστικά

