Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

Ο Πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, Καθολικός Πατριάρχης Ηλίας Β, εκοιμήθη το απόγευμα της Τρίτης σε ηλικία 93 ετών.

Ο Πατριάρχης είχε εισαχθεί τα ξημερώματα εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Καυκάσου με έντονη αιμορραγία στο στομάχι.

Η κηδεία θα πραγματοποιεί την Τετάρτη στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα.

Η Ηλεία Β' εξελέγη Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας στις 23 Δεκεμβρίου 1977.

Ο Γεωργιανός Πατριάρχης πέθανε μετά από νεφρική, πνευμονική και καρδιακή ανεπάρκεια που ξεκίνησε με γαστρική αιμορραγία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Υγείας της Γεωργίας Μιχαήλ Σαρτζβελάτζε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του πατριάρχη επιδεινώθηκε το βράδυ, γύρω στις 9:00 μ.μ. (τοπική ώρα) Όπως τόνισε: «Στις 9:00 μ.μ., άρχισε η επιδείνωση των ζωτικών του λειτουργιών. Όλα ξεκίνησαν με αιμορραγία στο στομάχι, αλλά μετά από αυτό, όταν πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες, ακολούθησε νεφρική, πνευμονική και καρδιακή ανεπάρκεια».

Οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την εξέλιξη των επιπλοκών. Ο Σαρτζβελάτζε διευκρίνισε ότι παρά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα όργανα έπαψαν να λειτουργούν, οδηγώντας στον θάνατο του πατριάρχη.

Ποιος ήταν ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας

Ο Ηλίας Β' (κοσμικό όνομα Ηρακλί Γκεοργκίεβιτς Γκουντουσαούρι-Σιολασβίλι) είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία της Γεωργίας. Για σχεδόν μισό αιώνα, δεν ήταν μόνο ο επικεφαλής της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και ο πνευματικός ηγέτης του έθνους, του οποίου η εξουσία αναγνωρίστηκε από πιστούς, πολιτικούς και εκπροσώπους άλλων θρησκειών.

Η διακονία του, η οποία ξεκίνησε κατά τις τελευταίες ημέρες της ΕΣΣΔ, έγινε ο ηθικός πυρήνας που βοήθησε τη Γεωργία να διατηρήσει την πίστη και την ταυτότητά της κατά τη διάρκεια ετών δύσκολων δοκιμασιών.

Από το Βλαδικαυκάζ στον Πατριαρχικό Θρόνο

Το ταξίδι του Πατριάρχη ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου 1933, στην πόλη Ορτζονικίτζε (σημερινό Βλαδικαύκαζ), σε μια βαθιά θρησκευόμενη γεωργιανή οικογένεια. Κατά τη βάπτιση, το αγόρι ονομάστηκε Ηράκλειος προς τιμήν του Γεωργιανού βασιλιά Ηράκλειου Β'. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν διαποτισμένη με το χριστιανικό πνεύμα: η οικογένεια προστάτευε διωκόμενους ιερείς και οι γονείς του αργότερα συμμετείχαν στην κατασκευή μιας ορθόδοξης εκκλησίας στο Βλαδικαύκαζ.

Μετά το σχολείο, ο Ηράκλειος πήγε στη Μόσχα, όπου εισήχθη στο Θεολογικό Σεμινάριο και στη συνέχεια στην Ακαδημία. Μια κομβική στιγμή στη ζωή του ήταν η μοναχική του κουρά το 1957. Ο νεαρός δόκιμος πήρε το όνομα Ηλίας προς τιμήν του Προφήτη Ηλία. Ακόμα και τότε, ο Γέροντας Ζινόβιος (Μαζούγκα), ο οποίος τέλεσε την κουρά, προέβλεψε προφητικά τη μελλοντική πατριαρχική του διακονία. Αφού αποφοίτησε από την Ακαδημία με διδακτορικό στη Θεολογία, ο Ηλίας επέστρεψε στη Γεωργία, όπου ξεκίνησε τη διακονία του στο Μπατούμι και στη συνέχεια, το 1963, έγινε επίσκοπος.

Στις 23 Δεκεμβρίου 1977, ο Μητροπολίτης Ηλίας εξελέγη Καθολικός-Πατριάρχης πάσης Γεωργίας. Το γεγονός αυτό άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της Γεωργιανής Ορθοδοξίας.

1. Η αναβίωση της εκκλησίας από τα ερείπια

Όταν ο Ηλίας Β' έγινε επικεφαλής της Εκκλησίας, λειτουργούσαν μόνο περίπου 50 εκκλησίες στη Γεωργία. Η αθεϊστική σοβιετική μηχανή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μειώσει τον ρόλο της θρησκείας στο μηδέν. Ωστόσο, χάρη στις απίστευτες προσπάθειες του Πατριάρχη, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, ο αριθμός των ενεργών εκκλησιών πλησίασε τις χίλιες. Άνοιξαν θεολογικά σεμινάρια και ακαδημίες και αναβίωσε το σύστημα θεολογικής εκπαίδευσης. Η κατασκευή του μεγαλοπρεπούς Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας (Tsminda Sameba) στην Τιφλίδα - ο κύριος καθεδρικός ναός της Γεωργιανής Εκκλησίας - έγινε σύμβολο της πνευματικής αναγέννησης της χώρας.

Ο Ηλίας Β' επανέφερε στις εκκλησίες μια γλώσσα κατανοητή στον λαό. Τα κηρύγματά του, απλά και εγκάρδια, προσέλκυσαν χιλιάδες. Κατά τη σοβιετική εποχή, όχι μόνο τέλεσε λειτουργίες, αλλά εισήγαγε και την παράδοση των προσευχών με την ευλογία των παιδιών, μια πραγματική ανάσα καθαρού αέρα για τους πιστούς.

2. Ειρηνοποιός και «συνείδηση ​​του έθνους»

Η περίοδος του Ηλία Β' στον πατριαρχικό θρόνο κάλυψε μια από τις πιο δραματικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της Γεωργίας - την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, τον εμφύλιο πόλεμο, τις εθνοτικές συγκρούσεις στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία και το οικονομικό χάος της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια αυτών των ταραγμένων καιρών, η φωνή του Πατριάρχη ήταν η μόνη έκκληση για ειρήνη και λογική. Επανειλημμένα ενήργησε ως μεσολαβητής μεταξύ των αντιμαχόμενων πολιτικών δυνάμεων, αποτρέποντας την αιματοχυσία. Όταν η χώρα βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής, ο Ηλίας Β' οργάνωσε λιτανείες και προσευχές, ευλογώντας τα σπίτια με αγιασμό και προσευχόμενος στον Κύριο να αποτρέψει την καταστροφή.

Η ειρηνευτική του αποστολή επεκτάθηκε και στις διεθνοτικές σχέσεις. Παρά το ξέσπασμα ένοπλης σύγκρουσης, αναφερόταν πάντα στους Αμπχάζιους και τους Οσετίους ως αδέρφια, απορρίπτοντας τη ρητορική της εχθρότητας.

3. Ποιμαντικές καινοτομίες και αγάπη για το ποίμνιο

Ο Ηλίας Β΄ είναι γνωστός για τις ασυνήθιστες πρωτοβουλίες του που ενίσχυσαν τον δεσμό μεταξύ εκκλησίας και λαού. Τη δεκαετία του 1980, με την ευλογία του, οι εικόνες άρχισαν να ταξιδεύουν στις οικογένειες: κάθε οικογένεια μπορούσε να φιλοξενήσει τη θαυματουργή εικόνα για μια εβδομάδα και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το σπίτι της θα γινόταν ανοιχτό σε όλους τους πιστούς. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τα παιδιά και οι μειονεκτούντες κατείχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Τη δεκαετία του 1990, ίδρυσε ένα συσσίτιο στο Πατριαρχείο, το οποίο τάιζε εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά, και άνοιξε καταφύγια για ορφανά και άστεγους. Η ευαισθησία του στον πόνο των άλλων ήταν εκπληκτική: όταν μητέρες που είχαν χάσει τα παιδιά τους έρχονταν σε αυτόν, έκλαιγε μαζί τους, παρηγορώντας τες με τη σκέψη ότι τα παιδιά τους ήταν ζωντανά, έχοντας γίνει «κάτοικοι της Ουράνιας Γεωργίας».

4. Σχεδιαστής εθνικών συμβόλων

Λίγοι γνωρίζουν ότι η σύγχρονη εθνική σημαία της Γεωργίας, με πέντε σταυρούς, δημιουργήθηκε με την άμεση συμμετοχή του Πατριάρχη. Σχεδίασε επίσης τη σημαία της εκκλησίας με τον σταυρό του Αγίου Νίνο.

Αναγνώριση και ρόλος στον σύγχρονο κόσμο

Η συμβολή του Ηλία Β' στην εγκαθίδρυση της ανεξάρτητης Γεωργίας αναγνωρίζεται σε κρατικό επίπεδο. Πολιτικοί από διάφορα κόμματα συμφωνούν ότι η σοφία και το ηθικό του κύρος βοήθησαν στη διατήρηση του γεωργιανού έθνους σε μια εποχή αλλαγών.

Κέρδισε επίσης τεράστιο σεβασμό στη διεθνή σκηνή. Από το 1978 έως το 1983, διετέλεσε πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες, από το Βατικανό μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τόνισαν τον ρόλο του στη διατήρηση της σταθερότητας και την ανάπτυξη του διαθρησκευτικού διαλόγου. Ο Ισραηλινός πρέσβης κάποτε παρατήρησε ότι χάρη στον Ηλία Β', η 2.600 ετών ιστορία της γεωργιανής-εβραϊκής φιλίας έλαβε νέα ώθηση.

Ο Ηλίας Β΄ ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Συνέθεσε αρκετά ιερά μουσικά έργα και αγιογράφησε εικόνες. Ο χαρακτήρας του συνδύαζε τη σταθερότητα ενός αρχιερέα με μια αξιοσημείωτη ευγένεια. Συχνά έλεγε στο ποίμνιό του ότι η χαρά είναι αποτέλεσμα της αγάπης και ζητούσε την εξάλειψη των δυνατών λόγων και των διαφωνιών από τα σπίτια, θυμούμενος τους γονείς του, οι οποίοι ποτέ δεν ύψωσαν τη φωνή τους στα παιδιά τους.

Για εκατομμύρια Γεωργιανούς, θα παραμείνει πνευματικός πατέρας, προφήτης και μεσίτης.

