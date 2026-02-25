Γαστούνη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι Ρομά που επιτέθηκαν σε πατέρα και γιο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν την Τετάρτη (25/02), με με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών και της ανακρίτριας Ηλείας, οι δύο Ρομά από την περιοχή της Γαστούνης, ηλικίας 18 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνταν για τις πράξεις της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού, της παράνομης οπλοφορίας, της οπλοχρησίας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές τον μήνα (και συγκεκριμένα την 1η, την 16η και την 30η ημέρα κάθε μήνα) και της απαγόρευσης προσέγγισης των δύο θυμάτων της συμπλοκής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2026 , περίπου στις 16:30 άγνωστος ανήλικος δράστης Ρομά προέβη σε κλοπή προϊόντος από περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Γαστούνη.

Τον εν λόγω ανήλικο δράστη κατάφεραν να συλλάβουν μετά από λίγη ώρα ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου και ο γιος του.

Κατά την διάρκεια της σύλληψης και «κράτησης» του συγκεκριμένου δράστη από τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και ενώ ο τελευταίος προσπαθούσε να ενημερωθεί από τον δράστη για το που είχε κρύψει αυτός τα κλοπιμαία, κατέφθασαν στο σημείο που βρίσκεται το περίπτερο οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια του ανήλικου δράστη), οι οποίοι αρχικά προσπάθησαν να ελευθερώσουν τον ανήλικο και εν συνεχεία συνεπλάκησαν με τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και το γιο του, χτυπώντας τους με μπουνιές και κλοτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συμπλοκή κατέφθασαν στον τόπο του επεισοδίου 15 άλλα άτομα της φυλής των Ρομά, που είχαν ειδοποιηθεί με άγνωστο τρόπο, τα οποία άρχισαν να χτυπούν όλοι μαζί τους ιδιοκτήτες του περιπτέρου σε όλο τους το σώμα με διάφορα ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα που είχαν στα χέρια τους, όπως μεταλλικά ράφια του περιπτέρου, σιδεριές αυτού κλπ., προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο, ενώ παράλληλα προξένησαν εκτεταμένες φθορές στο εν λόγω περίπτερο καθόσον έσπασαν τα ψυγεία και την πόρτα αυτού.

Κατόπιν της συμπλοκής οι παθόντες (ιδιοκτήτης περιπτέρου και υιός του) μετήχθησαν από σταθμό ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου προς παροχή πρώτων βοηθειών.

Επίσης διατάχθηκε η ιατροδικαστική τους εξέταση από τον αρμόδιο ιατροδικαστή του Τμήματος Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Σημειωτέον ότι οι παθόντες αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι δύο κατηγορούμενοι ήταν σίγουρα ανάμεσα στην ομάδα των Ρομά που τους χτύπησαν.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι οι εν λόγω δράστες, σύμφωνα με σχετική αναφορά του Α.Τ. Πηνειού, έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές και έχουν συλληφθεί για διάφορες αξιόποινες πράξεις (κλοπές κλπ).

Διαβάστε επίσης