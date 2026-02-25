Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb

Υψηλή παραβατικότητα, ελλιπή μέτρα προστασίας στην περιοχή - Τι αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης στο Newsbomb

Ζωή Μακρυγιάννη

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παραβατικότητα στη Γαστούνη είναι υψηλή και δεν περιορίζεται μόνο σε δράσεις από Ρομά, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.
  • Ανεπαρκή τα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή, με υποστελεχωμένο το αστυνομικό τμήμα και καθυστερήσεις στην ανταπόκριση.
  • Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου Χρήστος Σαμψώνης έκλεισε το κατάστημά του μετά από βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος και ο ανήλικος γιος του από ομάδα Ρομά.
  • Υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και συνεχή στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής για την προστασία τους.
Snapshot powered by AI

«Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη και δεν αφορά μόνο τους Ρομά», τονίζει στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Μανώλης Θεοδωρακόπουλος, με αφορμή τον πρόσφατο ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου, Χρήστου Σαμψώνη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τα μέτρα προστασίας είναι ελλιπή και για αυτό «ζητάμε να δοθεί περισσότερη βάση και προσοχή στην αστυνόμευση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». «Το αστυνομικό τμήμα είναι υποστελεχωμένο και δεν γίνεται όταν συμβαίνει κάτι και καλούμε την αστυνομία, να φτάνει ένα περιπολικό με ένα άτομο μετά από μισή ώρα», υπογραμμίζει ο κ. Θεοδωρακόπουλος, επαναλαμβάνοντας ότι «χρειαζόμαστε βοήθεια».

Ο ίδιος επεσήμανε ξανά ότι «η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη και δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που σημειώνονται από Ρομά. Δεν είμαστε ρατσιστές και δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακί. Έχει σημειωθέι και κλοπή σε ΑΤΜ, ενώ αρκετοί επιχειρηματίες έχουν εντοπίσει μικροκλοπές ή έχουν απειληθεί και δεν ξέρουμε σε όλες τις περιπτώσεις την εθνότητα των δραστών», σημειώνει ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

Και τονίζει ότι στην περιοχή επικρατεί «ανασφάλεια και φόβος» και λόγω αυτών αποφάσισε και ο κ. Σαμψώνης να κλείσει το περίπτερό του, μετά την επίθεση που δέχτηκε. «Νιώθει ανασφάλεια για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου, αλλά και των ανήλικων παιδιών του και των υπαλλήλων του», αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ερμηνεύοντας το κλείσιμο του περιπτέρου ως μια προσπάθεια «να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα».

«Εμείς από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους επαγγελματίες της περιοχής και θα ζητάμε μέτρα για την προστασία τους», καταλήγει ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

«Δεν αξίζει τον κόπο», λέει ο περιπτεράς

Την απόφαση να κλείσει οριστικά το περίπτερό του πήρε ο Χρήστος Σαμψώνης, έπειτα από τη βίαιη επίθεση εναντίον του ιδίου και του ανήλικου γιου του από ομάδα περίπου 20 Ρομά.

Το περιστατικό ξεκίνησε από την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά, τον οποίο ο περιπτεράς συνέλαβε επ' αυτοφώρω και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Προτού οι αστυνομικές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου και επιτέθηκαν στον περιπτερά και τον γιο του με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ παράλληλα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου περιέγραψε το κλίμα φόβου που τον ανάγκασε να κατεβάσει ρολά. «Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου τον ανήλικο. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Ταυτόχρονα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν στρέφεται γενικά κατά των Ρομά.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να κλείσει το κατάστημα, ήταν κατηγορηματικός: «Φοβάμαι, γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Είναι χρόνιο το πρόβλημα, δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου των υπαλλήλων μου, δεν υπάρχει λόγος, θα κάνω κάτι άλλο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:13ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Αποκλείστηκε ο χώρος

10:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Τα χρήματα που κέρδισε από την παρουσία του στο Champions League

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb, με αφορμή τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πορεία διαμαρτυρίας για την αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Σούδα, ανάμεσα σε Αμερικανούς πεζοναύτες - Δείτε φωτογραφίες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μεσαία SUV αλλάζουν τον χάρτη πωλήσεων στην Ευρώπη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Εισέβαλαν με κλεμμένο ΙΧ σε σούπερ μάρκετ, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Σοκαρίστηκα με την "ευθεία βολή"»

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Έβρο για ασφάλεια στα σύνορα, κόστος ζωής στην περιφέρεια και καιρικά φαινόμενα

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» στα 950 ευρώ - Πότε θα δουν οι εργαζόμενοι την αύξηση

09:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός και Champions League

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Οι ηθοποιοί συμμετέχουν στην απεργία για τα Τέμπη - Δεν θα γίνουν παραστάσεις στις 28 Φλεβάρη

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

08:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Άγνωστοι έσωσαν βρέφος που έπεσε στα παγωμένα νερά της λίμνης Μίσιγκαν

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά» - Οι νέες απειλές στην Τεχεράνη και η «αρμάδα» στη Μέση Ανατολή

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση Κίνας-Ιαπωνίας: Το Τόκυο θα αναπτύξει πυραύλους σε νησί κοντά στην Ταϊβάν έως το 2031

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

15:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» στα 950 ευρώ - Πότε θα δουν οι εργαζόμενοι την αύξηση

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Σοκαρίστηκα με την "ευθεία βολή"»

07:30LIFESTYLE

Eurovision: Η Δανία εκτοξεύεται, η Κύπρος ανεβαίνει και ο Akylas… σταθερά σαρώνει

08:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή λίγη ώρα αργότερα - «Του έδωσαν αντιισταμινικά και τον έδιωξαν»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιοι είναι οι ιρανικοί πύραυλοι που απειλούν την Ευρώπη και σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Εισέβαλαν με κλεμμένο ΙΧ σε σούπερ μάρκετ, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ