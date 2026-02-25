Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb

Snapshot Η παραβατικότητα στη Γαστούνη είναι υψηλή και δεν περιορίζεται μόνο σε δράσεις από Ρομά, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.

Ανεπαρκή τα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή, με υποστελεχωμένο το αστυνομικό τμήμα και καθυστερήσεις στην ανταπόκριση.

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου Χρήστος Σαμψώνης έκλεισε το κατάστημά του μετά από βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος και ο ανήλικος γιος του από ομάδα Ρομά.

Υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και συνεχή στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής για την προστασία τους. Snapshot powered by AI

«Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη και δεν αφορά μόνο τους Ρομά», τονίζει στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Μανώλης Θεοδωρακόπουλος, με αφορμή τον πρόσφατο ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου, Χρήστου Σαμψώνη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τα μέτρα προστασίας είναι ελλιπή και για αυτό «ζητάμε να δοθεί περισσότερη βάση και προσοχή στην αστυνόμευση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». «Το αστυνομικό τμήμα είναι υποστελεχωμένο και δεν γίνεται όταν συμβαίνει κάτι και καλούμε την αστυνομία, να φτάνει ένα περιπολικό με ένα άτομο μετά από μισή ώρα», υπογραμμίζει ο κ. Θεοδωρακόπουλος, επαναλαμβάνοντας ότι «χρειαζόμαστε βοήθεια».

Ο ίδιος επεσήμανε ξανά ότι «η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη και δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που σημειώνονται από Ρομά. Δεν είμαστε ρατσιστές και δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακί. Έχει σημειωθέι και κλοπή σε ΑΤΜ, ενώ αρκετοί επιχειρηματίες έχουν εντοπίσει μικροκλοπές ή έχουν απειληθεί και δεν ξέρουμε σε όλες τις περιπτώσεις την εθνότητα των δραστών», σημειώνει ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

Και τονίζει ότι στην περιοχή επικρατεί «ανασφάλεια και φόβος» και λόγω αυτών αποφάσισε και ο κ. Σαμψώνης να κλείσει το περίπτερό του, μετά την επίθεση που δέχτηκε. «Νιώθει ανασφάλεια για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου, αλλά και των ανήλικων παιδιών του και των υπαλλήλων του», αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ερμηνεύοντας το κλείσιμο του περιπτέρου ως μια προσπάθεια «να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα».

«Εμείς από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους επαγγελματίες της περιοχής και θα ζητάμε μέτρα για την προστασία τους», καταλήγει ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

«Δεν αξίζει τον κόπο», λέει ο περιπτεράς

Την απόφαση να κλείσει οριστικά το περίπτερό του πήρε ο Χρήστος Σαμψώνης, έπειτα από τη βίαιη επίθεση εναντίον του ιδίου και του ανήλικου γιου του από ομάδα περίπου 20 Ρομά.

Το περιστατικό ξεκίνησε από την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά, τον οποίο ο περιπτεράς συνέλαβε επ' αυτοφώρω και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Προτού οι αστυνομικές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου και επιτέθηκαν στον περιπτερά και τον γιο του με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ παράλληλα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου περιέγραψε το κλίμα φόβου που τον ανάγκασε να κατεβάσει ρολά. «Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου τον ανήλικο. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Ταυτόχρονα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν στρέφεται γενικά κατά των Ρομά.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να κλείσει το κατάστημα, ήταν κατηγορηματικός: «Φοβάμαι, γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Είναι χρόνιο το πρόβλημα, δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου των υπαλλήλων μου, δεν υπάρχει λόγος, θα κάνω κάτι άλλο».

Διαβάστε επίσης