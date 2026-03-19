Ιερώνυμος: Σε σκοτεινούς καιρούς είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν άξονα τις αξίες του ανθρωπισμού

Στις αξίες της αλληλεγγύης και της υποστήριξης αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο πλαίσιο του χαιρετισμού του στην εκδήλωση «Οι Μαθητικές Κοινότητες του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού στηρίζουν τα «γενναία» παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ», η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) στο Θέατρο του Κολλεγίου στο Ψυχικό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος / Eurokinissi

Στην εκδήλωση παρουσία των μαθητών και των μαθητριών των δύο Γυμνασίων και των δύο Λυκείων παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΠΑΠ Δρ Ελένη Σκουτέλη μαζί με την Αντιπρόεδρο κα Έτα Παγίδα-Σαμαρά, ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Τύπου, Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Χάρης Κονιδάρης, καθώς, επίσης, και μέλη της Διοίκησης του Κολλεγίου και του Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Διευθυντής του Γραφείου του κ. Ιωάννης Σ. Τσούρας και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εβδομάδα που προηγήθηκε, κατά την οποία συναντήθηκε με μαθητές από πολλά σχολεία, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τους Λειψούς. Τόνισε μάλιστα ότι οι εμπειρίες αυτές συνέδεαν το πνεύμα των παιδιών με το πνεύμα της σημερινής συνάξεως. Όπως είπε στη Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκαν χίλια διακόσια παιδιά, τα οποία έψαλλαν τους Χαιρετισμούς σε μία γεμάτη εκκλησία, δημιουργώντας μια βαθιά θρησκευτική ατμόσφαιρα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι επισκέψεις αυτές του θύμισαν τη δική του διακονία στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς υπήρξε και ο ίδιος Καθηγητής, και ανέφερε ότι τον συγκίνησαν ιδιαίτερα 18 μικροί μαθητές από τους Λειψούς, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά μέσα σε δυσκολίες. Τόνισε μάλιστα ότι, πέρα από την προσπάθεια της Πολιτείας, καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των παιδιών παίζει και η συμπαράσταση που προέρχεται μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας-Εκκλησίας, εκπαιδευτικών, σχολείου, γονέων και των ίδιων των παιδιών.

Όπως σημείωσε η σημερινή εκδήλωση, που οργανώνεται από τις Μαθητικές Κοινότητες των Γυμνασίων και των Λυκείων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού για τη στήριξη των «γενναίων παιδιών» της ΕΛΕΠΑΠ, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποδεικνύει ότι τα νέα παιδιά, σε δύσκολους καιρούς και με έντονες προκλήσεις, κινούνται με άξονα τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού.

Τόνισε ότι τα παιδιά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους, η οποία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα άλλων παιδιών που δοκιμάζονται από δυσκολίες και αναπηρίες, χωρίς όμως να το βάζουν κάτω.

Διαβάστε επίσης