Ανατρεπτική εξέλιξη: Έφηβος ο μασκοφόρος με μαχαίρι της Νέας Υόρκης - Τον παρέδωσε η οικογένειά του

Μία τυχαία επίθεση με μαχαίρι ενός μασκοφόρου σε μία μητέρα τριών παιδιών την ώρα που περπατούσε στον δρόμο στο Κουίνς της Νέας Υόρκη είχε προκαλέσει κλίμα φόβου με συνέπεια η αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα πλάνα, αναζητώντας πληροφορίες για τον δράστη.

Σε μία αναπάντεχη τροπή, μία οικογένεια παρέδωσε τον 18χρονο γιο της ως ύποπτο για την επίθεση στην 29χρονη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ο Luis Emmanuel Valencia Ponce, φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο παρακολούθησης να καταδιώκει το θύμα, την 29χρονη Λιζέτ Ραμάλες, καθώς κατευθυνόταν προς τη στάση του λεωφορείου λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Το ματωμένο μαχαίρι βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη αφού η οικογένειά του τον αναγνώρισε στις εικόνες παρακολούθησης που κυκλοφόρησαν από την αστυνομία, ανέφεραν πηγές στη The Post.

Μία φοιτήτρια ιατρικής 21 ετών, γειτόνισσά του, καθώς όπως είπε ο νεαρός μένει με τον πατέρα του στο υπόγειο, τον περιέγραψε ως πολύ ήσυχο και συγκρατημένο, πάντα με κουκούλα, σαν παιδί emo.

Το θύμα της επίθεσης, μητέρα τριών παιδιών 3, 11 και 14 ετών - υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και έχει σπασμένα πλευρά από την επίθεση.

«Ειλικρινά, φοβάμαι να επιστρέψω σπίτι», είπε η Ραμάλες. «Αν δουλέψω, πιθανότατα θα πάω λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα όταν θα έχει φως».

Το θύμα επέμεινε ότι δεν γνώριζε τον επιτιθέμενο, ο οποίο ζει λίγα τετράγωνα από το σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.