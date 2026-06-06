NBA Finals: Δύο νίκες μακριά από τον τίτλο οι Νικς - Μοιραίος για τους Σπερς ο Γουεμπανιάμα!

Οι Νικς λύγισαν (105-104) τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο, έκαναν το 2-0 στη σειρά των NBA Finals κι απέχουν πλέον δύο νίκες από την κατάκτηση του τίτλου – Αστόχησε σε σουτ στο φινάλε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

NBA Finals: Δύο νίκες μακριά από τον τίτλο οι Νικς - Μοιραίος για τους Σπερς ο Γουεμπανιάμα!
AP Photo/David J. Phillip
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Οι Νικς έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία που κερδίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια των τελικών εκτός έδρας, ακολουθώντας το παράδειγμα των Σικάγο Μπουλς του 1993 και των Χιούστον Ρόκετς του 1995, οι οποίοι στη συνέχεια κατέκτησαν και το πρωτάθλημα.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ευστόχησε σε κρίσιμη βολή 9,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, εκμεταλλευόμενος λάθος του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ενώ στην τελευταία επίθεση του αγώνα ο Γάλλος αστόχησε στο σουτ που θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στους Σπερς.

Για τους Νικς, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ από 20 πόντους σημείωσαν οι Μπράνσον και Μικάλ Μπρίτζες. Η ομάδα της Νέας Υόρκης έφτασε τις 13 διαδοχικές νίκες, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία των playoffs του NBA.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Γουεμπανιάμα, παρά το ήσυχο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, ενώ ο ΝτιΆαρον Φοξ πρόσθεσε άλλους 20.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο βρέθηκε να χάνει με 14 πόντους στα μέσα της τέταρτης περιόδου, όμως αντέδρασε και κάλυψε πλήρως τη διαφορά. Με τρίποντο και φάουλ, 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Γουεμπανιάμα έδωσε προβάδισμα στους Σπερς με 104-102, το πρώτο τους ύστερα από σχεδόν δύο δεκάλεπτα.

Οι Νικς, ωστόσο, είχαν την τελευταία λέξη. Ο Μπράνσον ισοφάρισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γουεμπανιάμα και με μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το τελικό 105-104.

Στην τελευταία κατοχή, ο Φοξ δημιούργησε για τον Γουεμπανιάμα, όμως το σουτ του τελευταίου βρήκε στεφάνι, με τους Νικς να πανηγυρίζουν μια ακόμη νίκη.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη Νέα Υόρκη, με το Game 3 να διεξάγεται τη Δευτέρα (08/06) στο Madison Square Garden, εκεί όπου οι Νικς θα επιδιώξουν να βρεθούν ένα βήμα πριν από τον πρώτο τους τίτλο μετά το 1973.

Τα highlights του Σπερς - Νικς

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